11.08.2020
В Бурятии микроавтобус протаранил грузовик, ранены двое

В Бурятии микроавтобус протаранил грузовик, ранены двое

Авария произошла при выполнении обгона

ДТП произошло утром 10 августа на автодороге «Култук – Монды» в 4 км от села Торы в Тункинском районе. 59-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» при выполнении обгона врезался в «УАЗ-3303», который выполнял поворот налево.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии водитель и пассажир УАЗа получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП
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