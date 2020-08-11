В Бурятии микроавтобус протаранил грузовик, ранены двое

Авария произошла при выполнении обгона





ДТП произошло утром 10 августа на автодороге «Култук – Монды» в 4 км от села Торы в Тункинском районе. 59-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» при выполнении обгона врезался в «УАЗ-3303», который выполнял поворот налево.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии водитель и пассажир УАЗа получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии