В Бурятии спецслужбы ликвидировали канал незаконной миграции

Его организовали житель республики и бизнесмен из Узбекистана





УФСБ Бурятии пресекло преступную деятельность двух граждан, которые организовали канал незаконной миграции.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, представитель некоммерческой организации Учебный центр «Лидер» в Улан-Удэ, который имел право на прием экзаменов у иностранцев о владении русским языком, познакомился с предпринимателем из Узбекистана. Бизнесмен предложил ему оформлять за денежное вознаграждение фиктивные документы, подтверждающие сдачу экзаменов на знание русского языка и основ истории России и законодательства РФ. За оказание незаконной услуги партнеры решили брать по 30 тысяч рублей. Из этой суммы сотруднику центра доставалось 7 тысяч рублей, остальное забирал себе узбек.В конце января 2017 года партнеры получили по преступной схеме 60 тысяч рублей с двух граждан Узбекистана, обратившихся к ним за помощью. После чего злоумышленников задержали сотрудники спецслужб. Им инкриминировали п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России – «Организация незаконной миграции».Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемых виновными. Каждый получил по 2,5 года лишения свободы условно и штраф в размере 80 тысяч рублей.Фото: «Номер один»