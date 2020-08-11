Житель Улан-Удэ украл у пенсионерки полмиллиона рублей

Деньги мужчина успел потратить





В полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась 62-летняя горожанка. Женщина рассказала, что знакомый её сына похитил ноутбук и деньги. Общий ущерб составил 540 тысяч рублей.

Как установило следствие, женщина проживала со своим сыном в комнате общежития. Накануне кражи к ним в гости пришел 37-летний приятель сына. В ходе застолья гость ушел в магазин за новой порцией алкоголя, а когда вернулся, обнаружил хозяев спящими. Воспользовавшись моментом, он похитил ноутбук, а также 520 тысяч рублей и скрылся.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за квартирные кражи житель Кяхтинского района. Мужчина пояснил правоохранителям, что похищенный ноутбук он сбыл, а деньги потратил на личные нужды.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Фото: «Номер один»