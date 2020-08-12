В Бурятии заслуженную заведующую детским садом бросили в камеру

Участие в «путинском» проекте обернулось для женщины задержанием и больницей
Вера Викулина руководит детским садом «Солнышко» в городе Закаменске с 1997 года. Безупречная репутация, уважение коллег и родителей нескольких поколений воспитанников, звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации»… И вдруг обыск, задержание и заключение в камеру ИВС в Улан-Удэ, обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения.
Федеральный проект
В 2019 году детский сад «Солнышко» получил грант в размере 7,7 млн рублей на создание консультативной службы «Территория открытых возможностей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование». Специалисты – педагоги, логопеды, психологи, дефектологи - стали вести приемы в Закаменске и селах района, помогая родителям в воспитании детей. Сюжет о начале работы консультативной службы показали в эфире Общественного телевидения России.
- Я, как родитель, очень довольна, что появился такой центр, который не только в пределах 100 километров находится, но и еще сам приезжает. И порадовало то, что могут консультировать нас дистанционно, - поделилась тогда с телезрителями жительница села Шара Азарга Туяна Будаева.
Подробный видеоролик о консультациях в другом селе – Михайловке – выложен на YouTube.
Но сегодня правоохранительные органы обвиняют Веру Викулину в том, что она якобы получила из средств, выделенных в рамках нацпроекта, 174 тыс. рублей за консультации, которых не было. Хотя она даже не является руководителем консультативной службы (это к вопросу об «использовании служебного положения»). А ее коллеги рассказывают, что консультации проводились, причем не только в Закаменском, но и соседнем Джидинском районе.
«Самая обаятельная…»
51-летняя Вера Викулина от следствия не скрывалась, место жительства не меняла, с работы не увольнялась. Напротив, исправно отвечала на телефонные звонки следователя СУ МВД РФ по Бурятии Юлии Кокориной, которая вызывала ее на допрос в Улан-Удэ. Но приехать заведующая детсадом не могла – находилась на стационарном лечении в Закаменской ЦРБ, затем переведена на амбулаторное. О чем и сообщала следователю.
Но 5 августа Юлия Кокорина (в прошлом году она участвовала в конкурсе #женская служба на титул самой обаятельной сотрудницы МВД по Бурятии) вместе с оперативниками сама приехала в Закаменск, чтобы провести обыск в доме Веры Викулиной.
По мнению адвоката Виктории Янцановой, обыск проводился с нарушениями Уголовно-процессуального закона. Полицейские не позволили хозяйке дома сделать звонок адвокату, изъяв телефон, и сами не позвонили, хотя и были извещены о наличии защитника. Дали расписаться в протоколе обыска, но не вручили его копию.
В результате обыска изъяты… два старых блокнота. Один – с кулинарными рецептами, другой – со стихами.
После обыска Веру Викулину задержали. Без вручения копии протокола задержания и уведомления адвоката. На звонки Виктории Янцановой «обаятельная» Юлия Кокорина не отвечала. В итоге адвокату пришлось обратиться к начальнику СЧ СУ МВД РФ по Бурятии, чтобы предъявить ордер о своем участии в уголовном деле в качестве защитника.
По дороге в Улан-Удэ у Веры Викулиной поднялось давление, открылось внутреннее кровотечение. Она просила разрешения для обращения за медицинской помощью, но получила отказ.
Тайны следствия
Ночь Вера Викулина провела в камере изолятора временного содержания. Утром 6 августа в присутствии адвоката Юлия Кокорина начала допрашивать ее в качестве подозреваемой. Виктория Янцанова обратилась к следователю с заявлением об ознакомлении с постановлением о возбуждении уголовного дела и документами о задержании своей подзащитной.
- Мы не могли согласовать позицию защиты, не имея представления, в чем именно обвиняют Веру Геннадьевну, - рассказывает адвокат. – Но следователь отказала нам, сообщив, что рассмотрит наше ходатайство об ознакомлении с документами в течение трех дней. Она уведомила о предъявлении Викулиной обвинения по ч. 3 ст. 160 УК РФ и продолжала настаивать на производстве допроса. В сложившихся обстоятельствах нам пришлось отказаться от дачи показаний.
Срочная госпитализация
Поскольку состояние здоровья Веры Викулиной с момента задержания резко ухудшилось, адвокат настояла на вызове бригады скорой медицинской помощи. Врачи диагностировали гипертонический криз, внутреннее кровотечение и госпитализировали больную в отделенческую больницу. Там ей сделали операцию и рекомендовали продолжить стационарное лечение в кардиологии. Сейчас Вера Викулина находится в БСМП, а ее адвокатом подана в суд жалоба на действия следователя СУ МВД РФ по Бурятии Юлии Кокориной.
Правовую оценку, разумеется, даст суд. Но есть простые человеческие и далеко не риторические вопросы к следствию по данному уголовному делу. Зачем было хватать заслуженного и немолодого уже человека, находящегося на больничном, тащить за сотни километров в Улан-Удэ, отказывать в медицинской помощи, бросать в камеру? Не напоминает ли все это попытку морально-психологического давления с целью запугать и заставить оговорить себя?
«Мина» под нацпроекты?
Есть мнение, что в недрах правоохранительных ведомств появились своего рода «разнарядки» на возбуждение уголовных дел по расходованию средств национальных проектов. В феврале этого года президент России Владимир Путин дал поручение «наладить жесткий контроль за финансовыми потоками», идущими на нацпроекты, но при этом «не мешая работе по их реализации».
Однако не секрет, что в силовых структурах есть исполнители, готовые «лоб расшибить» и пропустившие мимо ушей важное указание главы государства: «Соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов». А детский сад, реализующий социально значимый федеральный проект в отдаленном от столицы Бурятии райцентре, и его заведующая могли показаться кому-то из таких исполнителей вполне подходящими и безопасными объектами, чтобы вписать очередную «палку» в свой послужной список. Это ж не госкорпорация, не олигарх и даже не высокопоставленный чиновник. Никакого риска, раз – и в дамки.
Но нет вернее способа сорвать нацпроекты, которые, по словам Владимира Путина, имеют определяющее значение для экономики и социальной сферы всей страны, всех регионов, как отбить у людей на местах желание в них участвовать.
Станислав Сергеев, «Номер один»
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?