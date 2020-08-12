В Бурятии заслуженную заведующую детским садом бросили в камеру

Участие в «путинском» проекте обернулось для женщины задержанием и больницей





Вера Викулина руководит детским садом «Солнышко» в городе Закаменске с 1997 года. Безупречная репутация, уважение коллег и родителей нескольких поколений воспитанников, звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации»… И вдруг обыск, задержание и заключение в камеру ИВС в Улан-Удэ, обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения.

В 2019 году детский сад «Солнышко» получил грант в размере 7,7 млн рублей на создание консультативной службы «Территория открытых возможностей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование». Специалисты – педагоги, логопеды, психологи, дефектологи - стали вести приемы в Закаменске и селах района, помогая родителям в воспитании детей. Сюжет о начале работы консультативной службы показали в эфире Общественного телевидения России.- Я, как родитель, очень довольна, что появился такой центр, который не только в пределах 100 километров находится, но и еще сам приезжает. И порадовало то, что могут консультировать нас дистанционно, - поделилась тогда с телезрителями жительница села Шара Азарга Туяна Будаева.Подробный видеоролик о консультациях в другом селе – Михайловке – выложен на YouTube.Но сегодня правоохранительные органы обвиняют Веру Викулину в том, что она якобы получила из средств, выделенных в рамках нацпроекта, 174 тыс. рублей за консультации, которых не было. Хотя она даже не является руководителем консультативной службы (это к вопросу об «использовании служебного положения»). А ее коллеги рассказывают, что консультации проводились, причем не только в Закаменском, но и соседнем Джидинском районе.51-летняя Вера Викулина от следствия не скрывалась, место жительства не меняла, с работы не увольнялась. Напротив, исправно отвечала на телефонные звонки следователя СУ МВД РФ по Бурятии Юлии Кокориной, которая вызывала ее на допрос в Улан-Удэ. Но приехать заведующая детсадом не могла – находилась на стационарном лечении в Закаменской ЦРБ, затем переведена на амбулаторное. О чем и сообщала следователю.Но 5 августа Юлия Кокорина (в прошлом году она участвовала в конкурсе #женская служба на титул самой обаятельной сотрудницы МВД по Бурятии) вместе с оперативниками сама приехала в Закаменск, чтобы провести обыск в доме Веры Викулиной.По мнению адвоката Виктории Янцановой, обыск проводился с нарушениями Уголовно-процессуального закона. Полицейские не позволили хозяйке дома сделать звонок адвокату, изъяв телефон, и сами не позвонили, хотя и были извещены о наличии защитника. Дали расписаться в протоколе обыска, но не вручили его копию.В результате обыска изъяты… два старых блокнота. Один – с кулинарными рецептами, другой – со стихами.После обыска Веру Викулину задержали. Без вручения копии протокола задержания и уведомления адвоката. На звонки Виктории Янцановой «обаятельная» Юлия Кокорина не отвечала. В итоге адвокату пришлось обратиться к начальнику СЧ СУ МВД РФ по Бурятии, чтобы предъявить ордер о своем участии в уголовном деле в качестве защитника.По дороге в Улан-Удэ у Веры Викулиной поднялось давление, открылось внутреннее кровотечение. Она просила разрешения для обращения за медицинской помощью, но получила отказ.Ночь Вера Викулина провела в камере изолятора временного содержания. Утром 6 августа в присутствии адвоката Юлия Кокорина начала допрашивать ее в качестве подозреваемой. Виктория Янцанова обратилась к следователю с заявлением об ознакомлении с постановлением о возбуждении уголовного дела и документами о задержании своей подзащитной.- Мы не могли согласовать позицию защиты, не имея представления, в чем именно обвиняют Веру Геннадьевну, - рассказывает адвокат. – Но следователь отказала нам, сообщив, что рассмотрит наше ходатайство об ознакомлении с документами в течение трех дней. Она уведомила о предъявлении Викулиной обвинения по ч. 3 ст. 160 УК РФ и продолжала настаивать на производстве допроса. В сложившихся обстоятельствах нам пришлось отказаться от дачи показаний.Поскольку состояние здоровья Веры Викулиной с момента задержания резко ухудшилось, адвокат настояла на вызове бригады скорой медицинской помощи. Врачи диагностировали гипертонический криз, внутреннее кровотечение и госпитализировали больную в отделенческую больницу. Там ей сделали операцию и рекомендовали продолжить стационарное лечение в кардиологии. Сейчас Вера Викулина находится в БСМП, а ее адвокатом подана в суд жалоба на действия следователя СУ МВД РФ по Бурятии Юлии Кокориной.Правовую оценку, разумеется, даст суд. Но есть простые человеческие и далеко не риторические вопросы к следствию по данному уголовному делу. Зачем было хватать заслуженного и немолодого уже человека, находящегося на больничном, тащить за сотни километров в Улан-Удэ, отказывать в медицинской помощи, бросать в камеру? Не напоминает ли все это попытку морально-психологического давления с целью запугать и заставить оговорить себя?Есть мнение, что в недрах правоохранительных ведомств появились своего рода «разнарядки» на возбуждение уголовных дел по расходованию средств национальных проектов. В феврале этого года президент России Владимир Путин дал поручение «наладить жесткий контроль за финансовыми потоками», идущими на нацпроекты, но при этом «не мешая работе по их реализации».Однако не секрет, что в силовых структурах есть исполнители, готовые «лоб расшибить» и пропустившие мимо ушей важное указание главы государства: «Соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов». А детский сад, реализующий социально значимый федеральный проект в отдаленном от столицы Бурятии райцентре, и его заведующая могли показаться кому-то из таких исполнителей вполне подходящими и безопасными объектами, чтобы вписать очередную «палку» в свой послужной список. Это ж не госкорпорация, не олигарх и даже не высокопоставленный чиновник. Никакого риска, раз – и в дамки.Но нет вернее способа сорвать нацпроекты, которые, по словам Владимира Путина, имеют определяющее значение для экономики и социальной сферы всей страны, всех регионов, как отбить у людей на местах желание в них участвовать.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»