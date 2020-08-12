В Бурятии водитель без прав сбил трех пешеходов

Двое попали в больницу, третий отделался ушибами
ДТП произошло около 5 часов утра 11 августа в селе Михайловка Кижингинского района. 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», следуя по ул. Школьная, сбил трех пешеходов.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате наезда двое молодых людей 24 и 26 лет получили травмы и были госпитализированы. Третий пешеход – 30-летний мужчина - после осмотра медиками отпущен домой.
При разбирательстве выяснилось, что у виновника наезда не было водительских прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
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