В Бурятии водитель без прав сбил трех пешеходов

Двое попали в больницу, третий отделался ушибами





ДТП произошло около 5 часов утра 11 августа в селе Михайловка Кижингинского района. 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», следуя по ул. Школьная, сбил трех пешеходов.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате наезда двое молодых людей 24 и 26 лет получили травмы и были госпитализированы. Третий пешеход – 30-летний мужчина - после осмотра медиками отпущен домой.При разбирательстве выяснилось, что у виновника наезда не было водительских прав.Фото: ГИБДД Бурятии