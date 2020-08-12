В Бурятии за смерть детей от электричества ответят не только родители

Следователи намерены привлечь к ответственности энергетиков и контролеров
В Бурятии по фактам гибели детей от поражения электрическим током возбуждены и расследуются уголовные дела. Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в их ходе будет дана правовая оценка не только действиям родителей, но и должностных лиц электросетевых организаций и контролирующих органов, которые своевременно не выявили факты незаконного подключения домовладений к линиям электропередач. Также будет проверена обоснованность отключения домов от электричества.
«Для предотвращения подобных случаев мы обращаемся к родителям. Обеспечьте безопасность своих детей, оградив их от возможного контакта с оголенными проводами. Экономя, можно заплатить дорогую цену. Призываем всех граждан Бурятии проявлять бдительность и сообщать в контролирующие органы о фактах незаконного подключения к источникам электроэнергии», призывают следователи.
Напомним, в селах Бурятии 5 и 8 августа произошли схожие трагедии: погибли дети, задевшие во время игр оголенные провода. Причем в обоих случаях дома, где они жили, были отключены от электричества за неуплату, а родители подключались к сетям с помощью самодельных «набросов».
Фото: pixabay.com
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