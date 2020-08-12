В Бурятии за смерть детей от электричества ответят не только родители

Следователи намерены привлечь к ответственности энергетиков и контролеров





В Бурятии по фактам гибели детей от поражения электрическим током возбуждены и расследуются уголовные дела. Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в их ходе будет дана правовая оценка не только действиям родителей, но и должностных лиц электросетевых организаций и контролирующих органов, которые своевременно не выявили факты незаконного подключения домовладений к линиям электропередач. Также будет проверена обоснованность отключения домов от электричества.