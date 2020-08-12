В центре Улан-Удэ «Лексус» сбил ребенка и уехал

Водителя удалось задержать в ходе операции «Перехват»
Около 6 часов вечера на площади Советов в Улан-Удэ произошло ДТП. На пешеходном переходе автомобиль «Лексус» сбил 10-летнего ребенка, после чего скрылся с места происшествия.
Очевидцы сообщили марку машины и ее номер в полицию. В городе объявили план «Перехват».
Через 15 минут на улице Тобольской патруль Росгвардии Бурятии заметил разыскиваемый автомобиль. 30-летний водитель был задержан и передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам ДПС.
Фото: Росгвардия Бурятии
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