В центре Улан-Удэ «Лексус» сбил ребенка и уехал

Водителя удалось задержать в ходе операции «Перехват»





Около 6 часов вечера на площади Советов в Улан-Удэ произошло ДТП. На пешеходном переходе автомобиль «Лексус» сбил 10-летнего ребенка, после чего скрылся с места происшествия.

Очевидцы сообщили марку машины и ее номер в полицию. В городе объявили план «Перехват».Через 15 минут на улице Тобольской патруль Росгвардии Бурятии заметил разыскиваемый автомобиль. 30-летний водитель был задержан и передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам ДПС.Фото: Росгвардия Бурятии