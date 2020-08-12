Суд отменил приговор жителю Бурятии за убийства двадцатилетней давности

Резонансное дело рассмотрят заново





Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил обвинительный приговор уроженцу Бурятии, а ныне жителю Челябинской области Рафаэлю Замалтдинову, осужденному за изнасилование и убийство 12-летней школьницы в 2000 году, а также за убийство 21-летней студентки в 2002-м. Преступления были совершены в Северобайкальске.

Дело о двух убийствах рассмотрели в рекордные сроки — меньше, чем за два месяца. Уже в августе Северобайкальский горсуд приговорил Замалтдинова к 18 годам колонии. Верховный суд Бурятии, куда подавали жалобу осужденный и его адвокат, оставил приговор Северобайкальского городского суда в силе.





Сейчас Замалтдинов находится в одной из колоний Челябинской области, и выступал в суде по видеосвязи. По словам его адвоката, он передвигается на костылях.

