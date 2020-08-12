Суд отменил приговор жителю Бурятии за убийства двадцатилетней давности

Резонансное дело рассмотрят заново
Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил обвинительный приговор уроженцу Бурятии, а ныне жителю Челябинской области Рафаэлю Замалтдинову, осужденному за изнасилование и убийство 12-летней школьницы в 2000 году, а также за убийство 21-летней студентки в 2002-м. Преступления были совершены в Северобайкальске.
Как сообщила Тайге.инфо адвокат осужденного Ася Малик, дело вернули на новое рассмотрение в Северобайкальский городской суд.
Напомним, летом 2018 года Следственный комитет Бурятии сообщил о раскрытии жестоких убийств, потрясших Северобайкальск в 2000 и 2002 году. Сначала 29 сентября 2000 года в лесу на окраине Северобайкальска обнаружили тело 12-летней школьницы, которая за неделю до этого ушла в школу и не вернулась домой. Результаты экспертизы показали, что перед смертью потерпевшая была изнасилована.
Через два года город потрясло новое преступление. На обочине дороги между Северобайкальском и пригородным поселком обнаружили тело молодой девушки с колото-резанным ранением груди и травмами головы.
«Оба эти преступления оставались длительное время нераскрытыми, однако работа следствия и оперативных служб милиции и полиции, направленная на установление и задержание злоумышленника, не прекращалась, - сообщили в Следственном комитете. - В ходе проведенных полицейскими оперативно-разыскных мероприятий удалось выйти на след жителя Челябинска, который в годы совершения преступлений находился в Северобайкальске. Оперативники получили информацию о том, что он может быть причастен к расправам над девушками. Когда мужчина в очередной раз приехал в Северобайкальск, чтобы навестить родственников, его задержали».
Как сообщили в Следственном комитете, «после вопросов о событиях тех лет мужчина сразу все понял и попросил принять его чистосердечное признание».
Между тем, по данным Тайги.инфо, сам мужчина позже заявил, что признание из него выбивали под пытками, в том числе с использованием противогаза. Кроме того, из уголовных дел пропала часть улик, а прокуратура дважды отправляла материалы на доследование. Тем не менее, в июле 2019-го дело удалось передать в суд. На заседания Рафаэля Залматдинова доставляли на носилках, поскольку он не мог стоять после того, как над ним, по его словам, издевались полицейские.
Дело о двух убийствах рассмотрели в рекордные сроки — меньше, чем за два месяца. Уже в августе Северобайкальский горсуд приговорил Замалтдинова к 18 годам колонии. Верховный суд Бурятии, куда подавали жалобу осужденный и его адвокат, оставил приговор Северобайкальского городского суда в силе.
Сейчас Замалтдинов находится в одной из колоний Челябинской области, и выступал в суде по видеосвязи. По словам его адвоката, он передвигается на костылях.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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