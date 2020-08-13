В Улан-Удэ устанавливают личность погибшего пешехода

Мужчина неожиданно вышел на дорогу и попал под колеса





Сегодня ночью в Улан-Удэ 23-летний водитель автомобиля «Тойота Премио», следуя по ул. Лимонова, вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину , который неожиданно вышел на проезжую часть. Пешехода с тяжелыми травмами доставили в БСМП, где позже он скончался.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, личность погибшего не установлена, на вид ему 30-40 лет, был одет в темную одежду.Фото: ГИБДД Бурятии