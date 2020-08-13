В Улан-Удэ из-за пожара в подвале дома эвакуировали 30 жильцов

Огонь вспыхнул из-за неосторожности при сварочных работах
12 августа в Улан-Удэ произошел пожар в одной из многоэтажек по улице Ключевской.
Как сообщили в МЧС Бурятии, сообщение о возгорании поступило в девятом часу вечера. На момент прибытия первого пожарного расчета было сильное задымление в подвале одного из подъездов дома. Огнеборцы эвакуировали 30 жильцов, а с пожаром справились за две минуты.
Как выяснилось, в подвале загорелся мусор. Предварительно причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при поведении электрогазосварочных работ.
Фото: МЧС Бурятии
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