В Улан-Удэ из-за пожара в подвале дома эвакуировали 30 жильцов

Огонь вспыхнул из-за неосторожности при сварочных работах





12 августа в Улан-Удэ произошел пожар в одной из многоэтажек по улице Ключевской.

Как сообщили в МЧС Бурятии, сообщение о возгорании поступило в девятом часу вечера. На момент прибытия первого пожарного расчета было сильное задымление в подвале одного из подъездов дома. Огнеборцы эвакуировали 30 жильцов, а с пожаром справились за две минуты.Как выяснилось, в подвале загорелся мусор. Предварительно причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при поведении электрогазосварочных работ.Фото: МЧС Бурятии