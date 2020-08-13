В Улан-Удэ горожанка с богатым криминальным прошлым попалась на краже

На счету женщины убийство, укрывательство преступления, угроза убийством и грабеж





В центре Улан-Удэ к пьяной 56-летней женщине подошла молодая пара, которая предложила ей распить спиртное. После распития алкоголя случайные знакомые разошлись. Женщина решила позвонить, но телефона в сумке не оказалось.

Потерпевшая сразу сообщила в полицию и описала пару, которую подозревает в краже. На остановке у гостиницы «Баргузин» патруль Росгвардии Бурятии заметил схожих по описанию людей. Мужчину и женщину задержали, в ходе досмотра у них был обнаружен украденный телефон. Подозреваемых передали в полицию для дальнейшего разбирательства.Как выяснилось, задержанная 33-летняя женщина ранее была судима за убийство, укрывательство преступления, угрозу убийством и грабеж. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии