В Улан-Удэ пропала 13-летняя девочка

Она ушла из дома 9 августа и не вернулась





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 13-летнюю Александру Загузину, которая утром 9 августа ушла из дома по ул. Совхозная и до настоящего времени не вернулась. Ранее она уже уходила из дома.

Приметы: европейской внешности, рост 150 см, плотного телосложения, волосы темные до плеч, глаза серые.





Была одета: серая ветровка, черная футболка, спортивные брюки темно-синего цвета с белыми лампасами по бокам, белые кроссовки. При себе имеет черный кожаный рюкзак.При наличии какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетней МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8-950-388-79-99, 8 (3012) 23-53-22 или 102 (112).