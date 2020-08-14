Одинокий житель Бурятии сгнил в собственной квартире

Установить точную причину смерти мужчины уже невозможно





В минувшие выходные жители двухэтажного дома в поселке Онохой почувствовали гнилостный запах и вызвали полицию. Оказалось, что в соседней квартире вот уже неделю лежит мертвый человек.

По вызову на адрес выехала дежурная группа. Квартира, источавшая неприятный запах, оказалась открыта. Сотрудники прошли внутрь и обнаружили лежащего на диване мужчину.Это был 41-летний хозяин квартиры. Мужчина проживал один. В доме была полная антисанитария, из-за грязи она больше напоминала непригодную для проживания ночлежку. Погибший хозяин дома зарабатывал на жизнь случайными калымами.- Труп сгнил полностью, он пролежал в квартире 5-7 дней. По заключению эксперта, телесных повреждений на нем не обнаружено, смерть не носит криминальный характер. Установить причину смерти не представляется возможным, - сообщил следователь СО по Заиграевскому району СУ СКР по Бурятии Александр Ванжилов.Доследственная проверка по данному факту продолжается.Фото: pixabay.com