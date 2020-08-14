Находящийся в розыске житель Бурятии скрывался на кладбище

Мужчина три месяца бегал от суда





В селе Кабанск сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии возле кладбища заметили мужчину, который, увидев патруль, попытался убежать. Однако правоохранители смогли задержать беглеца.

Как выяснилось, 32-летний житель Кабанского района уже три месяца находится в федеральном розыске. Он проходил обвиняемым по делу о краже имущества, но от суда скрылся.Мужчину доставили в полицию для передачи инициаторам розыска.Фото: Росгвардия Бурятии