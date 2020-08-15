В Бурятии инспектора лесного надзора осудили за незаконные рубки

Женщина виновной себя не признает и утверждает, что ее оклеветали



Наталья Попова – бывший инспектор государственного лесного надзора. Женщину обвинили в двух фактах незаконной рубки лиственницы, обязали выплатить большой штраф и осудили на два года лишения свободы условно. Наталья виновной себя не признает и утверждает, что ее оклеветали. В ситуации разбирался «Номер один».



Хотела построить дом



Наталья Попова живет в городе Закаменске. С 2008 года до недавнего времени работала лесным инспектором - боролась с незаконными рубками, ездила в рейды, выявляла нарушителей.



- Я была на хорошем счету в Бурприроднадзоре, а затем в РАЛХе. Администрация Закаменского района поощряла меня грамотами, правительство республики наградило «Почетной грамотой РБ» и премией. Работая инспектором, в силу должности и специфики работы нажила массу недоброжелателей, - рассказывает о себе бывший инспектор.



Наталья с двумя малолетними сыновьями проживала в съемном жилье, своего у нее нет. В 2016 году она решила воспользоваться правом на заготовку леса для строительства дома и обратилась с этой просьбой в Закаменское лесничество. Там отвели лесоделяну на 158 кубических метров: из них 120 «кубов» - деловой древесины и 38 «кубов» - дров.



17 октября 2016 года госинспектор получила договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд со сроком заготовки с 17 октября 2016 года по 16 октября 2017 года. С этого момента и началась череда событий, приведших Наталью на скамью подсудимых.



Заготовка не по плану



Наталья говорит, что мастер леса Закаменского лесхоза по заданию лесничего должен был найти лесоделяну и провести отвод подходящего по объему и характеристикам участка для заключения с ней договора купли-продажи. У мужчины имелся знакомый из местных предпринимателей, занимающихся заготовкой леса, и он предложил тому заготовить древесину для Поповой. Предприниматель согласился.



В акте проверки санитарного и лесопатологического состояния лесного участка, доставшегося Наталье Поповой, сказано, что насаждения повреждены пожаром 4-10 летней давности, много сухостойных деревьев. Так как деляна для заготовки не годилась, они стали искать варианты выхода из ситуации. Ведь из горельника дом не построишь.



- Предприниматель сказал, что отдаст лес со своей деляны, а себе заберет с моей. Лесоматериал я получила. В октябре 2017 года, когда закончился срок действия моего билета, участковый лесничий сказал, что надо сдавать деляну, я ему ответила, чтобы съездил и посмотрел. Он побывал на месте заготовки и сообщил, что деляна не тронута рубкой. Я была в ужасе от этого, - говорит Наталья.



Другими словами, женщина и предприниматель, по ее версии, заключили устное соглашение: он вырубает деляну, что ей выделили (с поврежденными пожаром деревьями), а взамен отдает хороший лес со своей деляны. Но (опять же, по ее версии) предприниматель вырубил лес не там, где положено по закону, а в другом, неположенном месте. А так как документы оформлены на Наталью, то с нее и спрос.



Женщина говорит, что звонила заготовителю, однако безрезультатно.



Из показаний лесничего следует, что предприниматель «сдавал древесину в село Петропавловка по договору купли-продажи лесных насаждений, заключенному РАЛХ с Поповой».



- Таким образом, лесничий фактически показал, что предприниматель, используя мои документы, ранее переданные ему мной с целью законной заготовки древесины, получал прибыль от реализации древесины. А лесничий, зная об этом, не принимал мер, - утверждает Наталья Попова.



«Могла навредить по работе»



Впрочем, на суде свидетели рассказали совсем иную версию произошедшего. Лесничий, например, утверждает, что сама Попова попросила его сделать отвод в месте, где древесина не подходит для строительства. То есть формально.



«Он не стал перечить Поповой, так как она могла навредить ему по работе. Для чего Поповой было нужно оформлять документы на лесосеку, где заготовка древесины невозможна, он не знал», приводится в решении суда его позиция.



Предприниматель же утверждает, что рубил лес там, где ему указала Наталья Попова, а в документы он и вовсе не заглядывал, поскольку «верил Поповой, считал, что все законно, так как она была инспектором РАЛХ». Когда же обнаружил (по его словам) несовпадение, женщина якобы сказала ему, что это техническая ошибка.



«Он доверился Поповой, думал, что все законно и заготавливает лес в надлежащем месте», описывает суд его позицию.



Суд поверил в наивность лесничего и невнимательность предпринимателя. И в итоге признал Наталью Попову виновной в незаконной рубке, назначив наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года. Кроме того, ей придется возместить ущерб за срубленные деревья в сумме 772 тыс. рублей.



Наталья с приговором не согласна и виновной себя не признает. Женщина подала апелляцию в Верховный суд и надеется на пересмотр дела.



- Туда мог кто угодно приехать и выпилить лес за три года. Все пни, какие там были, мне навешали. Предъявили 173 «куба» незаконно срубленных, но никто не проверяет, куда они делись, - возмущается бывший инспектор.



За кем правда в этой истории, судить не нам. Но все вышеописанное подтверждает бытующее мнение, что происходящее в лесной отрасли иначе как бардаком не назовешь. Ведь если даже лесной инспектор с опытом работы и багажом знаний, решившая срубить положенный ей по закону лес, оказалась на скамье подсудимых, то что уж говорить о простых жителях.



Лариса Ситник, «Номер один»

Фото: "Номер один"

