В Улан-Удэ без вести пропал мужчина

Он ушел из дома две недели назад

Сотрудники полиции разыскивают 35-летнего жителя Октябрьского района Михаила Ангрускаева, который днем 1 августа ушел из дома по улице Тобольская и до настоящего времени не вернулся.Заявление о безвестном исчезновении поступило в дежурную часть отдела полиции днем 9 августа от сожительницы пропавшего.Приметы: азиатской внешности, рост около 185 см, на вид 35-40 лет, среднего телосложения, волосы седые, глаза карие.Был одет: куртку голубого цвета, черные брюки, синие кроссовки, черную кепку. При себе имел черный рюкзак.При наличии информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8-924-555-97-55, 8-902-532-89-58, 8-964-406-96-02, 8-924-011-13-11, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).Фото: МВД по РБ, "Номер один"