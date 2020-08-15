В Улан-Удэ пенсионерка стала жертвой аферистки, с которой познакомилась в церкви

Новая знакомая попросила ее взять кредит на 90 тысяч, а потом убежала с деньгами



Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Улан-Удэ задержали 34-летнюю горожанку, подозреваемую в мошенничестве.



Следствием установлено, что в августе прошлого года злоумышленница поселилась у знакомой пенсионерки, с которой познакомилась в церкви. Подозреваемая вошла в доверие к женщине и спустя некоторое время попросила пенсионерку оформить кредит в сумме 90 тысяч рублей.



Пожилая женщина выполнила ее просьбу и передала деньги гражданке, которая тут же уехала и более не вернулась. Спустя некоторое время пострадавшая забыла о том, что стала заемщиком денежных средств.



О долге стало известно спустя год, когда одна из родственниц, навещая пенсионерку, обнаружила в почтовом ящике письма о кредитной задолженности и обратилась в полицию.



По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Отметим, что противоправное деяние ранее неоднократно судимая злоумышленница совершила, будучи условно осужденной за кражу. Она не имеет постоянного места жительства и проживает у знакомых.



Полиция Бурятии призывает граждан не оставлять без внимания пожилых родственников. Расскажите пенсионерам о схемах обмана мошенников и правилах защиты персональных данных, безопасном пользовании банковскими услугами. Возможно, именно Ваше участие убережет их от потери денежных средств.



Фото: gazeta-n1.ru/stock