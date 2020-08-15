В Улан-Удэ водитель без прав совершил аварию

Владелец второй машины получил травмы
Вчера около 22 часов 20 минут 22-летний водитель автомашины «Мерседес», следуя по улице Бабушкина, при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Скайлайн» под управлением водителя 1997 года рождения.
- В результате ДТП водитель «Ниссана» получил травмы, после осмотра медиками отпущен домой, - сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД по РБ.
Установлено, что водитель автобуса не имеет права управления транспортным средством.
Фото: https://vk.com/dtp_03
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