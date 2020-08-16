В Бурятии умерли еще две пациентки с коронавирусом

У женщин были серьезные сопутствующие заболевания

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В Бурятии на утро 16 июля зарегистрировано 4630 (+30) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 2604. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3964 (+20) человека, умерло 46 (+2) человек. Проходят лечение в стационарах республики 308 больных. На амбулаторном лечении находятся 312 пациентов.Из 30 новых случаев COVID-19: 9 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.На 8:00 ч. 16 августа, в инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 308 пациентов, из них 24 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.В стационаре по ул. Пирогова умерла пациентка 95 лет с новой коронавирусной инфекцией тяжелой формы с двусторонней пневмонией, с ишемической болезнью сердца, с подозрением на злокачественное новообразование. Находилась в стационаре 10 суток, в отделении реанимации.В стационаре по ул. Пирогова умерла пациентка 65 лет от новой коронавирусной инфекции тяжелой формы, с двусторонней пневмонией, с сахарным диабетом, с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии. Находилась стационаре с 5 августа 2020, в отделении реанимации 10 суток, из них на ИВЛ – 8 суток.