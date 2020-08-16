Житель Бурятии обворовал приютивших его людей

Он забрал телевизор и ушел из дома не стесняясь хозяев
Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Улан-Удэ задержали 48-летнего горожанина, подозреваемого в грабеже.
"Злоумышленник похитил телевизор у своих знакомых, которые приютили его на несколько дней во время визита в город. В день отъезда гражданин открыто забрал из зала телевизор. Хозяйка дома попыталась остановить гражданина, но он оттолкнул её и скрылся с похищенным. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Имущество изъято. Подозреваемый ранее судим за неуплату алиментов, не работает", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: "Номер один"
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