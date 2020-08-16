Житель Бурятии обворовал приютивших его людей

Он забрал телевизор и ушел из дома не стесняясь хозяев



Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Улан-Удэ задержали 48-летнего горожанина, подозреваемого в грабеже.



"Злоумышленник похитил телевизор у своих знакомых, которые приютили его на несколько дней во время визита в город. В день отъезда гражданин открыто забрал из зала телевизор. Хозяйка дома попыталась остановить гражданина, но он оттолкнул её и скрылся с похищенным. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Имущество изъято. Подозреваемый ранее судим за неуплату алиментов, не работает", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело.



Фото: "Номер один"

