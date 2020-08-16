В Бурятии спасатели на вертолете эвакуировали туриста с гор

При обходе скального участка мужчина упал и повредил позвоночник

Вчера, в районе 11 вечера, из Московской области поступил звонок с сообщением о том, что в Окинском районе, при обходе скал, упал мужчина иповредил спину. Он связался с другом и попросил вызвать помощь. Пострадавший продолжать путь самостоятельно не может, необходима егоэвакуация из труднодоступной местности. Он находится между реками Китой и Онот Окинского района."Сегодня утром вылетел борт Ми-8 МЧС России № 31141 ФГБУ «Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС России» со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Пострадавшего эвакуировали с помощью тросов. Его подняли в самолет с расстояния 30 метров", - сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.38-летний мужчина доставлен в Иркутскую городскую клиническую больницу ТЦМК. В поисках и эвакуации было задействовано 10 человек, в том числе 3 служащих МЧС России.Фото: пресс-службы МЧС России по Бурятии