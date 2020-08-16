В Бурятии поиски Ан-2 не приносят результатов уже почти месяц

За минувшие сутки было обследовано 150 квадратных километров



В Бурятии продолжаются поиски пропавшего самолета АН-2. Как сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС, за сутки проведено 2 вылета бортом Ми-8 АК «Ангара» и бортом Ми-8 АК «Аэробратск», обследована территория Тункинского, Окинского районов Бурятии и Черемховского района Иркутской области на площади 150 кв. км.



Кроме того, был организован поиск тремя группами спасателей наземной группировки по трем маршрутам: по руслу реки Кынгырга Бурятии (Бурятская республиканская поисково-спасательная служба (БРПСС) обследовано 3 кв.км; по руслу реки Китойкин Республики Бурятия (БРПСС), обследовано 10

кв.км; по руслу реки Холомха, хребет Китой-Кинский Иркутской области (Пожарно-спасательная служба Иркутской области), движение в район поиска.



Обследовано 13 кв. км. Всего задействовано 11 человек. Поиск результатов не дал. Сегодня он продолжится.



Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от сибирского шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», они в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах).



Спасательная операция зачастую осложняется неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом местности: горами и глухой тайгой.



Фото: пресс-служба РА ГО и ЧС

