В Улан-Удэ за день сбили четырех пешеходов, в том числе двух детей

Один из пострадавших скончался в больнице







В минувшую субботу в столице Бурятии произошел всплеск ДТП с участием пешеходов. Всего за день в Улан-Удэ зафиксировано четыре таких происшествия.

Так, около трех часов дня на ул. Кабанская 37-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато», следуя задним ходом на парковке возле дома, наехал на 70-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами отвезли в БСМП.Спустя двадцать минут еще один наезд произошел в гаражном кооперативе между улицами Жердева и Ключевская. Там 45-летний водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл» сбил семилетнего мальчика. Ребенок получил закрытый перелом грудного позвонка, ссадины и ушибы и был госпитализирован в ДРКБ.В седьмом часу вечера 29-летний водитель автомобиля «Порше Кайен», ехавший по ул. Сахьяновой, сбил 70-летнего мужчину. Пенсионер получил тяжелые травмы и утром в воскресенье скончался в больнице.Последний наезд произошел около девяти вечера на проспекте 50 лет Октября. Там в районе дома 44а автомобиль «Тойота Виста» сбил 9-летнего мальчика. С многочисленными травмами ребенок был госпитализирован в ДРКБ.Фото: «Номер один»