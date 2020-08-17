В Бурятии мотоциклист погиб под колесами «Камаза»

Мужчина не предоставил преимущества грузовику, выезжая на трассу







ДТП произошло днем 16 августа на 386 км федеральной трассы «Байкал». В районе села Троицк при выезде на дорогу 48-летний водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер» не предоставил преимущества в движении ехавшему по дороге «Камазу» и попал под колеса большегруза. В результате столкновения мотоциклист погиб на месте.

Как отметили в ГИБДД Бурятии, прав на управление мотоциклом мужчина не имел.Фото: ГИБДД Бурятии