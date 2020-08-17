В Улан-Удэ велосипедист врезался «Тойоту»

С тяжелыми травмами мужчину увезли в больницу





Утром 16 августа на ул. Сенчихина в Улан-Удэ произошло ДТП с участием 48-летнего велосипедиста и автомобиля «Тойота Спринтер». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, виновником столкновения стал велосипедист, который не предоставил преимущества в движении иномарке.

В результате аварии мужчина получил множество травм и был госпитализирован в БСМП.К слову, у 23-летнего водителя «Тойоты» не оказалось прав. За это его привлекли к административной ответственности.Фото: ГИБДД Бурятии