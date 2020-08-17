В Улан-Удэ бомж украл из поликлиники инвалидную коляску

Похищенное имущество мужчина успел пропить





5 августа в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже инвалидной коляски обратился охранник поликлиники. Он рассказал, что неизвестный мужчина выкатил кресло-коляску из учреждения и скрылся.

По подозрению в краже оперативники задержали 38-летнего бомжа, ведущего асоциальный образ жизни.Как выяснилось, мужчина с подругой пришел в медицинское учреждение для оказания помощи. Выйдя из поликлиники, он увидел коляску и решил похитить ее для дальнейшей продажи. Своей знакомой он пояснил, что врачи выдали ему средство передвижения из-за плохого самочувствия. Похищенную инвалидную коляску он сбыл, а на вырученные деньги приобрёл спиртное и продукты.По факту кражи в отношении бездомного возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com