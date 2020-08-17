В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина, еще один госпитализирован

Причина возгорания выясняется







В Бурятии за прошедшие выходные пожарные 17 раз выезжали на тушение возгораний, 4 из них произошли в Улан-Удэ. Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

Предварительно по этой причине сегодня ночью в Советском районе Улан-Удэ горел частный жилой дом. Пожарные за 20 минут справились с возгоранием. В ходе тушения огня было обнаружено тело мужчины. Еще один 69-летний мужчина был госпитализирован.Точная причина пожара и обстоятельства гибели человека сейчас устанавливаются, сообщили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии