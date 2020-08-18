В Бурятии врач раздавала психостимуляторы направо и налево

Для этого женщина подделывала медицинские документы
Гусиноозерский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, работавшей в одном из медицинских учреждений. Она обвинялась в совершении 24 преступлений, предусмотренных ст. 233 УК РФ (незаконная выдача либо подделка рецептов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ).
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, женщина с августа 2018 года по июль 2019 года неоднократно вносила в рецептурные бланки данные пациентов, не имеющих законных оснований на получение психотропных веществ, и ставила подпись и печать от имени врача-нарколога. Указанные лица незаконно приобретали право на получение психотропных препаратов.
Суд признал бывшего врача виновным и приговорил к штрафу с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом наркотических и психотропных веществ сроком на 1,5 года.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?