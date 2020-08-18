Жительница Бурятии убила мужа за старые обиды

Единственный удар ножом оказался смертельным





В Бурятии передано в суд уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Прибайкальского района, обвиняемой в убийстве мужа.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемая и ее 48-летний муж проживали на станции Таловка. 17 и 18 февраля у себя дома супруги вдвоем распивали спиртное. Во время застолья пьяная женщина высказала мужу свои старые обиды, между супругами произошла ссора. В ее ходе обвиняемая схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь мужа. После этого женщина побежала к соседу, который по телефону вызвал скорую и полицию. Однако помощь медиков мужчине уже не понадобилась - он скончался на месте происшествия.Фото: pixabay.com