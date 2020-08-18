В Бурятии пьяный тракторист задавил женщину

Три наезда на пешеходов произошли за сутки в республике
В Бурятии продолжают фиксировать высокий уровень числа ДТП с участием пешеходов. Так, поздним вечером 16 августа в Иволгинском районе 35-летний водитель автомобиля «Киа», следуя со стороны Каленово в направлении Иволгинска, сбил пешехода, который двигался в попутном направлении. В результате наезда 66-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести.
Вчера около семи часов вечера в селе Нижний Торей Джидинского района 46-летний водитель трактора «Т40-АМ» при движении задним ходом наехал на 40-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Как отметили в ГИБДД Бурятии, водитель трактора был пьян и не имел прав.
Еще один наезд произошел в Тункинском районе около 9 часов вечера. Там на 109 км трассы «Култук – Монды» 48-летний водитель автомобиля «Тойота Ист» сбил пешехода. В результате наезда пострадавший получил травы различной степени тяжести м был госпитализирован. Водитель иномарки оказался пьян, результат освидетельствования составил 0,91 мг/л.
Напомним, в минувшую субботу в столице Бурятии произошел всплеск ДТП с участием пешеходов. Всего за день в Улан-Удэ было зафиксировано четыре таких происшествия.
Фото: pixabay.com
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