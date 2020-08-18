В Бурятии пьяный тракторист задавил женщину

Три наезда на пешеходов произошли за сутки в республике





В Бурятии продолжают фиксировать высокий уровень числа ДТП с участием пешеходов. Так, поздним вечером 16 августа в Иволгинском районе 35-летний водитель автомобиля «Киа», следуя со стороны Каленово в направлении Иволгинска, сбил пешехода, который двигался в попутном направлении. В результате наезда 66-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести.