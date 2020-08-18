В Бурятии не смогли найти тело утонувшего мужчины

Поисковая операция свернута





В Бурятии спасатели завершили операцию по поиску тела утонувшего на Селенге мужчины. Она прошла безрезультатно, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, 15 августа 30-летний мужчина переплывал реку Селенга, но до соседнего берега не добрался. Предположительно, молодой человек утонул. О пропаже мужчины сообщила его сестра. На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.Поиски тела утонувшего велись три дня. Было обследовано 40 км Селенги от Ильинки до Тресково, а также притоки реки. В общей сложности расстояние поиска составило около 55 км.Фото: «Номер один»