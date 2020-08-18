Житель Бурятии вернул священнику украденный телефон

Похищенный гаджет мужчина купил у прохожего за сто рублей





17 августа в полицию Тарбагатайского района с заявлением о краже телефона обратился настоятель храма в селе Тарбагатай. Священнослужитель рассказал, что на несколько минут отлучился из дома, а когда вернулся, обнаружил пропажу телефона. Спустя час прихожанин принес ему утраченный гаджет, который с его слов он приобрел у незнакомца за сто рублей. На купленном телефоне мужчина просмотрел фотографии и, поняв, кому он принадлежит, решил вернуть его владельцу.

Вскоре по подозрению в краже участковый задержал 55-летнего неработающего сельчанина. Злоумышленник пояснил, что зашел к настоятелю, чтобы одолжить деньги, но поняв, что в доме никого нет, решил похитить телефон для продажи. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»