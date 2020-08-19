Житель Бурятии отрубил приятелю голову и отправил ее фото своей подруге

«Вызовете полицию, я вас всех тогда порешу», грозил убийца женщине





9,5 лет колонии строгого режима по приговору суда получил 23-летний житель поселка Тулунжа в Улан-Удэ, осенью прошлого года жестоко расправившийся со своим знакомым, отрубив ему голову. В ходе следствия выяснилось, что осужденный в возрасте 13 лет уже попадал в поле зрения правоохранителей. По словам матери, тогда сын зарубил человека топором в результате самообороны.

Утром 25 октября 2019 года Эдов встретился со своим знакомым Харитоновым, и они тут же отправились в магазин. Там купили бутылку водки и пришли к Эдову домой. Сели за стол, выпили, потом сходили за вином и снова выпили. К концу дня оба сильно опьянели и затеяли спор по поводу того, заряжается ли браслет, надеваемый подозреваемым при домашнем аресте, или нет.По словам Эдова, приятель первым ударил его кулаком в грудь, после чего между ними завязалась потасовка. Когда Харитонов нанес удар в нос, Эдов сильно разозлился, схватил со стола нож и дважды ударил им собутыльника в шею. Раненый мужчина не успел оказать никакого сопротивления, он упал на пол лицом вниз и больше не шевелился, из раны на шее хлестала кровь.На улице к тому времени стемнело. Эдов признается, что совсем не думал, просто вышел в ограду дома, взял топор, которым вчера колол дрова, и зашел в дом. Два удара по шее приятеля - и голова отделилась от туловища. Сразу после этого он вышел на улицу и отбросил окровавленный топор на кучу дров. Затем позвонил своей бывшей сожительнице и сообщил, что только что убил человека. Женщина ему не поверила.Из показаний подозреваемого: «Я решил выбросить тело подальше от дома. Взял полиэтиленовый пакет, положил в него голову Ивана и понес в сторону стадиона около конечной остановки в Тулунже. Там бросил пакет с головой в поле. Перед этим сфотографировал голову и отправил фото в соцсети со своей страницы бывшей сожительнице, чтобы мне поверила».Увидев фото, сожительница не на шутку испугалась и сразу же бросились домой, чтобы закрыться на засов. Когда Эдов сообщил, что уже рядом, в Гурульбе, женщина решила выйти к нему навстречу, чтобы он не заходил в дом и не пугал детей. Встретила его у магазина. Эдов пришел с бутылкой вина и сразу предупредил, что у него с собой нож. В подтверждение показал острие, торчащее из рукава.Женщина от испуга еле могла идти. У дома она отвлекала бывшего сожителя разговорами, но он лишь нес бред и смеялся над собой. Не впустить в дом его женщина не смогла, боялась, ведь раньше он не раз поднимал на нее руку. Уже в доме сожительница увидела, что руки Эдова в крови. Она попросила об одном – помыть руки прежде, чем он зайдет в комнату к детям. Умываясь, тот стал рассказывать, как убитый приятель послал его нецензурной бранью, за что он и отрубил ему голову.Женщина предложила вызвать полицию, на что услышала: «Не дай бог, вы вызовете полицию, я вас всех тогда порешу». Когда бывший вышел в комнату, сожительница смогла позвонить брату. Тот приехал к дому, вызвал убийцу на улицу и обезоружил. В этот момент женщина позвонила в полицию и рассказала об убийстве. Но Эдов к приезду стражей порядка успел убежать к себе домой. Он сбросил тело убитого в подполье, и сразу после этого его задержали. Свою вину мужчина полностью признал.Экспертиза показала, что в момент совершения преступления обвиняемый не находился в состоянии аффекта и мог отдавать отчет своим действиям.- Суд признал обвиняемого виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщила помощник прокурора Советского района Улан Удэ Ольга Васильева.Имена изменены, совпадения случайны.Фото: pixabay.com