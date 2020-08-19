В Баунтовском районе уроженца посёлка Россошино подстрелили в тайге

Потерпевший с огнестрельным ранением находится в больнице Улан-Удэ





На днях в фельдшерский пункт села Россошино Баунтовского района Бурятии из местности Увал, что находится в 140 км от села, на лодке был доставлен Андрей М. Мужчина получил огнестрельное ранение в область поясницы. Потерпевший передвигался самостоятельно, но жаловался на боли в области спины. Фельдшеру он пояснил, что ранение получил случайно, то есть произошел самострел.

Двоюродный брат потерпевшего, который был с ним в тайге во время происшествия, рассказал правоохранителям, что они были на карьере «Хайта», территория которого не огорожена. Мужчины разошлись по разным сторонам карьера. Через какое-то время он услышал выстрелы и спрятался в лесу. По словам двоюродного брата, Андрей сам нашёл его, уже будучи раненым, предположительно, картечью или дробью. Вместе они пошли искать помощь и вышли на охрану карьера. Охранники оказали раненому первую помощь и подвезли их на «Урале» до устья реки Хайты.Родственник потерпевшего сообщил полиции, что один из охранников карьера в беседе допустил возможность случайного ранения брата со своей стороны.По информации источника в правоохранительных органах, по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Потерпевший, проживающий в Улан-Удэ, был в прошлом дважды судим.Фото: «Номер один»