В Бурятии за полгода выявлено более сотни коррупционных преступлений

Общий ущерб от них составил почти 50 млн рублей





В первом полугодии 2020 года в Бурятии зарегистрировано 117 коррупционных преступлений. Как сообщили в республиканской прокуратуре, из них почти половина связана со взяточничеством и коммерческим подкупом, треть – с хищениями с использованием служебного положения.

К уголовной ответственности привлечено 13 лиц, в том числе бывшие работники администрации Тункинского района, глава сельского поселения «Шабурское», участковый лесничий Еравнинского лесничества, инспектор Федерального казенного учреждения «Исправительная колония №8», сотрудники отдела МВД России по Кабанскому району.Общий размер причиненного коррупционными преступлениями ущерба составил 48 млн. рублей. В ходе предварительного расследования возмещен ущерб на сумму 7 млн. рублей, наложен арест на имущество стоимостью 93 млн. рублей. Прокурорами предъявлено 18 исков о взыскании ущерба на сумму 23 млн. рублей. По вынесенным решениям суда взыскан 1 млн. рублей.Фото: «Номер один»