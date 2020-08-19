В Бурятии 10-летняя велосипедистка попала под грузовик

Девочку госпитализировали с открытым переломом ноги





ДТП произошло днем 18 августа в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. На ул. Облепиховая 10-летняя девочка на велосипеде столкнулась с грузовиком «Мазда Титан». С открытым переломом правой голени ребенка госпитализировали в ДРКБ.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, всего за 7 месяцев этого года на дорогах республики произошло 12 ДТП, в которых пострадали юные велосипедисты.Фото: ГИБДД Бурятии