19.08.2020
В Бурятии появилось видео ДТП с участием 10-летней велосипедистки

В Бурятии появилось видео ДТП с участием 10-летней велосипедистки

Ребенок на большой скорости буквально влетел под колеса грузовика

ГИБДД Бурятии обнародовало видео ДТП, произошедшего днем 18 августа в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Напомним, там на ул. Облепиховая 10-летняя девочка на велосипеде столкнулась с грузовиком «Мазда Титан». С открытым переломом правой голени ребенка госпитализировали в ДРКБ.

Как видно на видео, девочка на большой скорости буквально влетает под задние колеса едущего по дороге грузовика.



Фото и видео: ГИБДД Бурятии
ДТП
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