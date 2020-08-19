В Бурятии появилось видео ДТП с участием 10-летней велосипедистки

Ребенок на большой скорости буквально влетел под колеса грузовика





ГИБДД Бурятии обнародовало видео ДТП, произошедшего днем 18 августа в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Напомним, там на ул. Облепиховая 10-летняя девочка на велосипеде столкнулась с грузовиком «Мазда Титан». С открытым переломом правой голени ребенка госпитализировали в ДРКБ.

Как видно на видео, девочка на большой скорости буквально влетает под задние колеса едущего по дороге грузовика.









Фото и видео: ГИБДД Бурятии