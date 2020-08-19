В Бурятии 60 домов остались без света из-за пожара на подстанции

Восстановить электроснабжение планируется сегодня
Вечером 18 августа в поселке Аршан Тункинского района Бурятии загорелась трансформаторная подстанция. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, вызванное коротким замыканием в электросети.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате пожара 60 домов поселка Аршан остались без света. Сегодня неисправность планируют устранить.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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