В Бурятии 60 домов остались без света из-за пожара на подстанции

Восстановить электроснабжение планируется сегодня





Вечером 18 августа в поселке Аршан Тункинского района Бурятии загорелась трансформаторная подстанция. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, вызванное коротким замыканием в электросети.





Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате пожара 60 домов поселка Аршан остались без света. Сегодня неисправность планируют устранить.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС