В Бурятии 14-летняя девочка спасла тонущую сестру

МЧС планирует наградить юную героиню медалью





Отдых семьи из 5 человек в местности Монахово на Чивыркуйском заливе едва не закончился трагедией. Как сообщили в МЧС Бурятии, на берегу Байкала отдыхали две женщины и трое несовершеннолетних детей.

Девочка 10 лет купалась под присмотром старшей 14-летней сестры. В какой-то момент из рук младшей сестры выскользнула надувная подушка, и ребенок стал тонуть.- У меня даже не пришла в голову идея позвать на помощь, я сразу к ней побежала, рассказывает юная спасительница Анна. – У меня бывали такие моменты, но я сама выплывала, а тут надо было помочь, ну все-таки сестра. Я думаю, что если бы даже человек был незнакомый, особенно ребенок, я бы тоже помогла.Доплыв до сестры, которая в это время уже находилась под водой, Анна помогла ей выбраться на берег. Так благодаря грамотным и самоотверженным действиям подростка удалось спасти жизнь маленького ребенка.- Данный факт, это, несомненно, геройский поступок, поступок взрослого человека, - сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев. – В такой момент дорога каждая секунда, ведь, как правило, ребенок тонет в течение 30-40 секунд. Поэтому благодаря решительности подростка удалось избежать беды.В настоящее время в МЧС решается вопрос о награждении юной героини медалью за спасение утопающего.Фото: «Номер один»