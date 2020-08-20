В Улан-Удэ женщина с гепатитом и ВИЧ соблазняла и обворовывала мужчин

Суд проявил гуманность и дал аферистке условный срок





В Улан-Удэ осуждена 33-летняя женщина, зарабатывавшая на жизнь тем, что втиралась в доверие к подвыпившим мужчинам, заходила к ним в гости, а когда они засыпали, похищала с банковских карт деньги и воровала телефоны. Только на следствии пострадавшие узнали, что девушка больна ВИЧ и гепатитом и давно промышляет обманом мужчин.В тот день 65-летний водитель такси подвозил молодую пару. По дороге пассажиры поругались и мужчина вышел. Женщина приглянулась таксисту, и он предложил ей вместе провести вечер. Пьяненькая пассажирка согласилась. Пенсионер привел женщину домой, налил выпить, а потом уехал таксовать. Знакомая осталась у него дома, приняла душ и легла смотреть телевизор.По словам женщины, вечером, когда таксист по возвращении домой уснул, она взяла его телефон, дескать, для того, чтобы посмотреть ютьюб, и увидела, что на счету у знакомого имеются деньги.Далее действовала со знанием дела, профессионально и быстро. Создала с телефона водителя «Киви-кошелек», отсканировала его банковскую карту и перевела деньги со счета банка на свой электронный кошелек в сумме 20 тысяч. Еще один перевод на 15 тыс. рублей, по словам осужденной, она осуществить не смогла – не добавила одну цифру - и деньги ушли на другой аккаунт, где и повисли.После этого аферистка забрала телефон, чтобы потерпевший не сразу заметил пропажу денег. Прихватила 2 500 рублей, найденные в карманах у таксиста, и ушла. Сотовый сразу же продала за 2 тысячи, симку выбросила.Когда мужчина проснулся и не обнаружил вещей, сразу же обратился в полицию. Там в картотеке на одном из фото он узнал случайную знакомую. Оказалось, что она уже была судима за кражу. Пенсионер признался, что ущерб в 35 тыс. рублей для него значительный. После этого инцидента у него обострилась болезнь сердца, отчего пришлось бросить работу, носить холтер и принимать лекарства.В ходе следствия по этому делу на девушку со схожими приметами поступили еще два заявления от мужчин. У одного она похитила деньги и вещи на 17 тысяч, у другого - 9 тысяч. Мужчины рассказали, что приехали из Благовещенска в командировку, в Улан-Удэ решили отремонтировать свой автобус. Сдали его в СТО, а сами расположились в одной из гостиниц на проспекте Автомобилистов. Пока ждали такси, чтобы съездить на вокзал, к ним подошла девушка приятной наружности. Заговорила с ними, так и познакомились.Мужчины пригласили ее вечером к себе в номер, девушка не отказалась. Через пару часов она зашла в фойе гостиницы, где администратор поначалу не хотела ее пускать. Сотрудница хорошо запомнила гостью: вульгарно одетая, с рыжеватыми волосами и одним косящим глазом. Однако постояльцы «люкса» попросили пропустить к ним женщину. Она пробыла там несколько часов, а потом ушла. Утром мужчины не нашли ни своих телефонов, ни денег.На суд, состоявшийся недавно, обвиняемая в совершении трех краж пришла на седьмом месяце беременности. Свою вину признала в полном объеме, размер похищенного не оспаривала.Суду женщина пожаловалась, что из-за беременности ей тяжело ходить. Кроме того, у нее имеются такие хронические заболевания, как ВИЧ-инфекция и гепатит «С».Оказалось, что подсудимая лишена родительских прав на трех своих детей. Старшие дети, девяти и семи лет, проживают со своим отцом, а третьего, которому всего два годика, забрали органы опеки – гражданский муж подсудимой, с которым она живет последние шесть лет, не вписан в графу «отец».Суд признал обвиняемую виновной в хищениях и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Приговор вступил в законную силу, сообщила заместитель прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Юлия Раднаева.Фото: pixabay.com