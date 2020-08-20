В Улан-Удэ беременная женщина пыталась заработать на сбыте «синтетики»

При получении посылки с наркотиком ее задержали оперативники





Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летней горожанки. Она обвинялась в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в сентябре 2019 года молодая женщина приобрела синтетический наркотик для дальнейшего сбыта. При получении посылки с наркотиком гражданку задержали оперативники.В ходе расследования уголовного дела женщина вину признала и раскаялась в содеянном.Суд признал улан-удэнку виновной и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. С учетом наличия на иждивении двух малолетних детей и беременности, суд отсрочил исполнение наказания на срок беременности и до достижения ее родившимся ребенком 14-летнего возраста.Фото: «Номер один»