В Бурятии на пешеходном переходе сбили шестилетнего велосипедиста

Ребенок госпитализирован с травмами
ДТП произошло днем 19 августа на улице Ленина в Гусиноозерске. 33-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 6-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате наезда мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ.
Как отметили в ГИБДД Бурятии, пострадавший ребенок уехал из дома с друзьями без разрешения родителей.
Фото: ГИБДД Бурятии
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