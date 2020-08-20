В Бурятии на пешеходном переходе сбили шестилетнего велосипедиста

Ребенок госпитализирован с травмами





ДТП произошло днем 19 августа на улице Ленина в Гусиноозерске. 33-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 6-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате наезда мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ.Как отметили в ГИБДД Бурятии, пострадавший ребенок уехал из дома с друзьями без разрешения родителей.Фото: ГИБДД Бурятии