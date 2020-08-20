20.08.2020
В Бурятии на пешеходном переходе сбили шестилетнего велосипедиста

В Бурятии на пешеходном переходе сбили шестилетнего велосипедиста

Ребенок госпитализирован с травмами

ДТП произошло днем 19 августа на улице Ленина в Гусиноозерске. 33-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 6-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате наезда мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ.

Как отметили в ГИБДД Бурятии, пострадавший ребенок уехал из дома с друзьями без разрешения родителей.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП
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