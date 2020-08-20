В Бурятии глава села нашел в лесу заблудившихся девушек

Несовершеннолетние ушли за грибами, но не смогли найти дорогу домой





Вечером 19 августа спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что в нескольких километрах от села Ташир Селенгинского района заблудились две девушки16 и 17 лет. Несовершеннолетние, отправившиеся собирать грибы, находились на телефонной связи, но самостоятельно найти дорогу из леса не могли.

На поиски девушек выехали четыре спасателя. По дороге в лес они организовали взаимодействие с главой сельского поселения «Таширское», который также подключился к поискам. Спустя 40 минут глава сам нашел потерявшихся и развез их по домам, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»