В Улан-Удэ два подростка угнали автомобиль и разбили его по пути на Байкал

Вместо отдыха на озере парни оказались в полиции





В Улан-Удэ полицейские задержали двух подростков 15 и 17 лет, подозреваемых в угоне автомобиля.

Как сообщили в МВД Бурятии, ранним утром двое молодых людей, находясь на проспекте 50-летия Октября, проникли в припаркованный во дворе дома автомобиль «Nissan Vanette» и решили прокатиться до Байкала.В Прибайкальском районе в нескольких километрах от села Турунтаево у машины лопнуло колесо, она съехала в кювет и получила повреждения. Злоумышленники бросили похищенный транспорт и вернулись в город на попутке.Потерпевший оценил нанесенный ущерб в 760 тысяч рублей.В настоящее время с несовершеннолетними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Оба подростка ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов, учатся в школе. По факту угона возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com