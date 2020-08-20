В Улан-Удэ задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Житель Агинского округа сбежал от суда





Вечером 19 августа в ходе патрулирования Советского района Улан-Удэ группа задержания Росгвардии Бурятии обратила внимание на двух мужчин, которые распивали алкоголь. В ходе проверки документов и установления личности выяснилось, что один из них находится в федеральном розыске за УФСИН России по Забайкальскому краю.

47-летний житель Агинского округа проходил обвиняемым по делу о краже, однако на суд не явился и пустился в бега.Задержанного доставили в полицию для передачи инициаторам розыска, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии