В Бурятии иркутянин пытался подкупить сотрудника ДПС

Чтобы не лишится прав, мужчина предложил инспектору 35 тысяч рублей





В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего водителя из Иркутской области, подозреваемого по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, преступление было совершено вечером 13 августа на территории Северобайкальского района. Сотрудник ДПС остановил водителя и, заподозрив, что тот пьян, предложил ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Мужчина отказался. Когда инспектор начал составлять в отношении нарушителя протокол за отказ от освидетельствования, водитель, чтобы избежать ответственности, попытался передать правоохранителю взятку в сумме 35 тысяч рублей.Полицейский от денег отказался и вызвал следственно-оперативную группу для фиксации коррупционного преступления.В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: «Номер один»