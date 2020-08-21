Уголовники из Якутии поставили на уши полицию целого района Бурятии

При задержании мужчины оказали сопротивление





19 августа в полицию Еравнинского района Бурятии поступило сообщение от работника одного из продуктовых магазинов в селе Телемба. Женщина рассказала, что ночью неизвестные, разбив окно в торговой точке, пытались похить имущество.

Кроме того, в отношении водителя и пассажира составлены административные протоколы за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции. Решением Еравнинского районного суда в отношении молодых людей мера пресечения в виде ареста на 10 суток, сообщили в МВД Бурятии.









Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемые предположительно скрылись на автомашине «УАЗ» в сторону районного центра. В районе были выставлены заградительные посты, оперативники пошли по следу беглецов. Вскоре вблизи села Сосновоозерск полицейские заметили внедорожник, водитель которого, проигнорировав требования об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться. В результате преследования через 25 километров автомобиль удалось остановить. При задержании водитель и пассажир оказали сопротивление правоохранителям.Задержанными оказались ранее неоднократно судимые жители Якутии 20 и 23 лет. Автомобиль, на котором они передвигались, накануне был угнан в столице Забайкальского края.Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.По факту покушения на кражу из магазина также возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о передаче материалов в Забайкальский край, где возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля.Фото: МВД Бурятии