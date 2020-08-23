В Бурятии шаман сообщил, что АН-2 упал в одно из Могойских озер

Накануне спасатели обследовали все водоемы



В БРПСС накануне проверяли информацию от шамана о пропавшем самолёте Ан-2. 21 августа в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу(БРПСС) поступило сообщение о возможном месте падения пропавшего самолета Ан-2. На Могойские озера выехал поисково-спасательный отряд №2 для обследования двух самых крупных озер этой местности: Гузей и Каторжан. Глубина этих озер составляет 30-35 метров.



"В результате поисков, никаких следов падения Ан-2 обнаружено не было. Сегодня сотрудники БРПСС обследуют территорию остальных 8-ми близлежащих озер. Их глубина – от 10 до 15 метров. Напоминаем, что спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы оперативно отрабатывают все поступающие звонки", - сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.



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