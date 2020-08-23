В Бурятии затопило село Никольск

Из-за сильного ливня населенный пункт ушел под воду за считанные минуты

В субботу в Мухоршибирском районе с 15 до 17:00 шёл сильный ливень и град. В результате скопления осадков на горной местности, вода хлынула и подтопила участки села Никольск и зашла в подполья домов."Главой сельского поселения, совместно с руководителем пожарно-спасательного отряда проводится обход дворов, с целью установления количества подтопленых дворов и подполий. Главе района рекомендовано провести заседание районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям", - сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.Вот, как выглядела ситуация в селе накануне.Фото, видео пресс-службы РА ГО и ЧС