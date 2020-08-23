На трассе в Мухоршибирском районе устраняли последствия ливня

Из-за обильных осадков произошел вынос грунта на проезжую часть, размыв обочин и откосов
Накануне 22 августа с 600 по 612 км Р-258 «Байкал» в Мухоршибирском районе Республики Бурятия в результате обильных ливневых дождей произошел вынос грунта на проезжую часть, размыв обочин и откосов. Дорожные службы оперативно приступили к ликвидации последствий.
"Ночью на данном участке задействовано две дорожные бригады и комбинированная дорожная машина. Движение осуществлялось в штатном режиме. Обеспечен безопасный проезд для транспортных средств. В ближайшее время планируется устранение всех дефектов", - сообщили в пресс-службе Управления федеральных автодорог «Южный Байкал».
Напомним, в субботу в Мухоршибирском районе с 15 до 17:00 шёл сильный ливень и град. В результате скопления осадков на горной местности, вода хлынула и подтопила участки села Никольск и зашла в подполья домов.
"Главой сельского поселения, совместно с руководителем пожарно-спасательного отряда проводится обход дворов, с целью установления количества подтопленых дворов и подполий. Главе района рекомендовано провести заседание районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям", - сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.
Фото: пресс-служба РА ГО и ЧС
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